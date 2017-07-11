«Тосно» в контрольном матче разгромил словенский «Анкаран»

В заключительном контрольном матче словенского сбора «Тосно» одержал победу со счётом 4:0 над командой «Анкаран», которая по итогам прошлого сезона вышла в высшую лигу чемпионата Словении. Дублем в составе дебютантов РФПЛ отметился Евгений Марков в первом тайме, а во втором забили Ян Казаев и Рустем Мухаметшин.
Контрольный матч
«Тосно» (Тосно, Россия) — «Анкаран» (Копер, Словения) — 4:0 (2:0)
Голы: Марков, 30 (1:0); Марков, 45 (2:0); Казаев, 67 (3:0); Мухаметшин, 90 (4:0, с пенальти).
«Тосно» (1-й тайм): Юрченко, Дугалич, Шахов, Кутин, Чернов, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков, Мелкадзе.
«Тосно» (2-й тайм): Лукичев, Абазов, Трошечкин, игрок на просмотре, Сухарев, Дудиев, Карвальо, Мухаметшин, Казаев, Нуну Роша, Палиенко.