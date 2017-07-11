Монтелла: теперь Доннарумма во всех смыслах чемпион

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал продление контракта клуба с 18-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
«Это была долгая мыльная опера, но самое главное, что нам удалось достичь результата. Джиджио для нас как сын, и сейчас его нужно поддержать, чтобы он был сфокусирован и становился лучше. Теперь он во всех смыслах чемпион. Я счастлив и считаю, что он сделал правильный выбор. За последние несколько дней ситуация пошла по правильному пути», — цитирует Монтеллу Football Italia.