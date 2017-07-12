Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Анжи» ведёт переговоры о переходе с Армашом

12 июля 2017, среда. 11:06. Футбол

Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш, который прибыл в расположение «Анжи», ведёт переговоры о переходе в стан махачкалинцев. В ближайшие дни 29-летний футболист пройдёт медосмотр и будет тренироваться с первой командой махачкалинцев, сообщается на официальной странице махачкалинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущим клубом 29-летнего футболиста была краснодарская «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.

Армаш выступал за «Кубань» с 2010 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги.

Молдавский защитник Армаш прибыл в расположение «Анжи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжи Игорь Армаш Трансферы
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
12:28 Каррера: «Спартак» не может себе позволить промахнуться с трансферами
12:25 Каррера — о новой форме: главное — не то, что на футболке, а что под ней
12:18 А. Кержаков: приеду в Карелию и выпущу тысячи мальков лосося в Онежское озеро
12:16 Ближайшие четыре домашних матча «Динамо» СПб проведёт в Новгороде
12:06 «Зенит» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
12:01 «Зенит» продлил контракт с Зыряновым
12:00 Бывший полузащитник ЦСКА Алдонин возобновит карьеру в ФК «Зоркий»
11:52 Промес — о себе на тренировке «Спартака»: ай, красавчик!
11:46 Агент: надеюсь, через несколько дней Армаш подпишет контракт с «Анжи»
11:42 Хамес Родригес прибыл в расположение «Баварии»
11:35 Якубович побывал на матче «Карабаха» и получил майку азербайджанского клуба
11:28 «Рубин» объявил об уходе Дядюна
11:19 Джулия Робертс сфотографировалась с Матой в Лос-Анджелесе
11:16 «Спартак» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России
11:11 А. Чернов: перед подписанием контракта с «Уфой» не мог заснуть шесть часов
11:06 «Анжи» ведёт переговоры о переходе с Армашом
10:54 ФИФА признала законным переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону»
10:25 Чепчугов: были предложения не только от «Енисея», но не было ничего конкретного
10:01 Задача «Енисея» в нынешнем сезоне — выход в Премьер-Лигу
09:54 Янузай прошёл медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «Реалом Сосьедад»
09:45 Аленичев: если б «Енисей» ставил задачу занять 8-10-е место, не пришёл бы в клуб
09:25 Зума может на правах аренды перейти в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»
09:24 Уолкотт не собирается покидать «Арсенал»
09:11 Исполнительный директор «Амкара» рассказал, зачем клуб арендовал Рязанцева
09:00 Манчини: Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня
08:59 «Саутгемптон» ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто
08:42 «Ман Сити» отдаст € 13 млн за хавбека Дугласа, на которого претендовал «Спартак»
08:30 А. Карвальо: в Японии сбросил 7-8 кг и получил единственную за 20 лет травму
08:05 Видео: лучшие сейвы Яна Облака в Примере в сезоне-2016/17
08:00 А. Карвальо: в РФПЛ знаю Маурисио, Зе Луиша, М. Фернандеса и Глушакова
07:36 Видео: лучшие голы «Барселоны» в Примере в сезоне-2016/17
07:30 Уго Санчес: Хамес? Для того чтобы играть в «Реале», нужно делать больше
07:22 Агент: в услугах Насри заинтересованы два топ-клуба из Италии
07:08 Вальдано: в 2002 году Перес сказал: «Подождём, пока Кака будет стоить € 60 млн»
06:55 Ньянг близок к переходу в «Фенербахче», где будет зарабатывать € 3,5 млн в год
06:36 «Лацио» может заменить Билью Лукасом Лейвой или Арсланом
05:58 Источник: «Рома» согласовала пятилетний контракт с «турецким Пауло Дибалой»
04:45 «Валенсия» не продаст Жоау Канселу в «Ювентус» менее чем за € 25 млн
04:30 «Рома» предложила Найнгголану контракт с зарплатой € 5 млн в год
03:42 «Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Дайеру в два раза
02:40 Ни один игрок «Саутгемптона» не смог произнести фамилию Шварценеггера по буквам
02:37 Клуб из Перу допустил возможность приобретения Роналду
02:16 Наставник «Коринтианса» надеется сохранить Арану, которым интересуется ЦСКА
02:10 «Васко да Гама» запретили проводить матчи со зрителями после смерти фаната
01:55 «МЮ» настроен завершить сделку по приобретению Перишича до 18 июля
Все новости RSS
Партнерский контент
Верите ли вы в возможность возвращения Дзюбы в "Спартак"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017