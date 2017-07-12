Озил: хочу остаться в «Арсенале», чувствую себя здесь очень хорошо

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что он хочет остаться в стане лондонского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что «канониры» предложат Озилу новый договор с зарплатой £ 280 тыс. (€ 321 тыс.). Текущий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2018 года.
«Безусловно, моё предпочтение — оставаться здесь. «Арсенал» — отличный клуб, и я всегда говорил, что чувствую себя тут очень хорошо. Как только все вернутся в Лондон, мы сядем и обсудим будущее. На данный момент самое главное — это наша предсезонная подготовка. Нам нужно тренироваться и тренироваться", — цитирует хавбека интернет-портал Goal.
«Арсенал» предложит Санчесу и Озилу контракты, в сумме превышающие € 34 млн