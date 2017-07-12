Пике: в случае необходимости Месси сможет заиграть в полузащите

Защитник «Барселоны» Херард Пике выразил мнение, что форвард Лионель Месси сможет показывать высокое качество футбола и в полузащите.
«Мы все становимся старше, и наши физические кондиции постепенно снижаются. Это происходит с каждым игроком. Есть игроки, на которых ход времени сказывается больше, чем на других, но все мы стараемся адаптировать стиль игры к изменениям возможностей организма, смене тренера или модели игры. Поэтому я уверен, что в случае необходимости Месси сможет заиграть в полузащите, а «Барселона» сумеет адаптироваться к этой перестановке», — цитирует Пике Goal.
По слухам, новый тренерский штаб каталонцев рассматривает вариант со схемой 3-4-3, при которой 30-летний Месси будет исполнять функции плеймейкера, а место на правом фланге займёт Херард Деулофеу.