«Крылья Советов»: ни о каком пари Тихонова и Титова речи не шло и быть не может

«Крылья Советов» опровергли информацию, согласно которой главный тренер самарцев Андрей Тихонов и помощник наставника «Енисея» Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/18 в ФНЛ.
«Сегодня в ряде СМИ вышла статья, в которой наставник „Енисея“ Дмитрий Аленичев сообщил, что главный тренер „Крыльев Советов“ Андрей Тихонов и помощник наставника „Енисея“ Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/18 в ФНЛ. Однако эта информация не соответствует действительности. Наставник самарцев Андрей Тихонов и тренер „Енисея“ Егор Титов находятся в дружеских отношениях и рабочем диалоге, однако ни о каком пари речи между ними не шло и быть не может», — информирует сайт «Крыльев».