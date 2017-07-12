Манчини выбрал основного вратаря «Зенита», но пока не объявил решение

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, определился ли он с первым номером команды. Ранее появилась информация, что вратарь Юрий Лодыгин может покинуть клуб, если ему не гарантируют роль основного голкипера в следующем сезоне.
«Решение я уже принял, но до того, как о нём узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого ещё не знает никто, кроме меня. Отмечу, что «Зениту» повезло, ведь все четыре вратаря команды очень сильны», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.