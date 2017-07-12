Агенты заработали € 1,59 млн при переходе Халка из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»

Агенты нападающего Халка заработали € 1,59 млн при переходе бразильца из «Зенита» в китайский «Шанхай СИПГ», сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации.
30-летний форвард перешёл в китайский клуб в июне 2016 года за € 55,8 млн. Больше агентов Халка при переходе игроков в чемпионат Китая заработали только представители 30-летнего бразильца Рамиреса. Агенты Рамиреса получили € 2,36 млн при переходе полузащитника из «Челси» в «Цзянсу Сунин».
Халк выступал в «Зените» с 2012 по 2016 год. Вместе с питерской командой он выигрывал РФПЛ, Кубок России и Суперкубок страны. В текущем сезоне чемпионата Китая на счету форварда 14 матчей за «Шанхай СИПГ», девять забитых мячей и пять результативных передач.