Источник: Бердыев будет получать в «Рубине» более € 2 млн в год

Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев будет получать в казанском клубе более € 2 млн в год, утверждает «Спорт Бизнес Online». Это больше, чем у экс-тренера казанцев Хави Грасии, жалование которого составляло € 2 млн в год.
На сборы в Австрию Бердыев повёз команду без контракта. Соглашение с клубом главный тренер должен был подписать после возвращения в Казань на этой неделе. Пауза была связана лишь с деталями, которые специалист не хотел обсуждать в ходе подготовки команды к сезону на сборах. Вероятно, тренеру было необходимо согласовать условия и для своего штаба. Речь идёт о долгосрочном контракте, и Курбан Бекиевич, вероятно, будет связан с «Рубином» контрактом минимум на три года.