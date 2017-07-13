Дани Алвес: что мне делать в «ПСЖ», если отсюда уйдёт Верратти?

Бразильский новичок «ПСЖ» Дани Алвес выразил надежду, что хавбек парижан Марко Верратти этим летом не покинет французский клуб. Предметный интерес к итальянцу проявляет каталонская «Барселона».
«Я пришёл в „ПСЖ“, чтобы играть вместе с Марко. Так что же мне делать, если он покинет команду? Вот мой ему посыл: хочу, чтобы он помог нам исполнить нашу мечту. Чем больше хороших будет в клубе, тем больше шансов у нас добиться успеха», — цитирует 34-летнего бразильца Goal.
В минувшем сезоне Верратти в Лиге 1 сыграл 28 матчей и забил три мяча.
Агент: если президент «ПСЖ» продаст Верратти, его в Катаре не простят