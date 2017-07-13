Димидко: уверен, «СКА-Хабаровск» не будет отбиваться весь матч с «Зенитом»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Димидко поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье, 16 июля.
«Конечно, приезд „Зенита“ вызывает ажиотаж в Хабаровске. Тем более что в этом году, на мой взгляд, «Зенит» сильнее, чем в прошлом. В прошлом сезоне лидировал «Спартак», сейчас ставки «Зенита» повысились. Приглашён Манчини, приобретены новые сильные футболисты. Это очень серьёзная команда.
Просмотр игр «Зенита» и обсуждение деталей ещё впереди. Но, уверен, тренеры подскажут нам, как действовать против петербургской команды. Мы играем дома, перед своими болельщиками, которые, хочешь не хочешь, погонят вперёд. Уверен, мы не станем отбиваться и весь матч сидеть в обороне. Будем атаковать! Начало чемпионата, первая домашняя игра, «Зенит» — всё это обещает большой футбольный праздник в Хабаровске! Думаю, нас ждёт весёлая игра. Постараемся оправдать надежды болельщиков», — приводит слова Димидко «Спорт день за днём».