«Рома» рассчитывает приобрести Мареза на замену Салаху

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Рияду Марезу. По информации Sky Sport Italia, спортивный директор римлян Мончи сделал запрос английскому клубу о возможном трансфере футболиста.
Столичный клуб видит в алжирце потенциальную замену Мохамеда Салаха, перешедшего в «Ливерпуль».
«Рома» готова заплатить £ 30 млн, в то время как «лисы» намерены выручить за одного из своих лидеров £ 50 млн.
В минувшем сезоне Марез провёл в АПЛ 36 матчей, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.