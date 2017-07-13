«Гремио» ждёт от «Сампдории» увеличения предложения по Луану

Бразильский «Гремио» отказал итальянской «Сампдории» в продаже нападающего Луана за € 20 млн, сообщает Sky Sport Italia. Генуэзский клуб рассчитывал сбить цену на 24-летнего игрока за счет того, что его контракт истекает в сентябре 2018 года, однако бразильцы намерены дождаться от покупателей улучшенного предложения.
Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летним игроком также интересуется «Зенит», который уже сделал предложение по форварду.
Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 10 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»