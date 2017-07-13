«Боруссия» Д включится в борьбу за Жиру в случае продажи Обамейянга

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает The Times. Немецкий клуб всерьёз рассмотрит вопрос приобретения 30-летнего француза, если Пьер-Эмерик Обамейянг всё же решится на смену команды этим летом.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за французского футболиста £ 20 млн (€ 22,5 млн), а самому Жиру предложить контракт на четыре года с зарплатой £ 100 тыс. (€ 113 тыс.) в неделю.
В минувшем сезоне Жиру принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.