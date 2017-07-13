Мостовой: у «Локомотива» есть все шансы на победу в Суперкубке

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от Суперкубка, в котором сойдутся «Локомотив» и «Спартак» 14 июля на стадионе «Локомотив».
«Понятно, что команды будут серьёзно настраиваться, хоть и принято этот Кубок считать не очень значимым. Какой-никакой, но это трофей. В наши времена такого Суперкубка не было. Любой футболист хочет выиграть любой трофей. Поэтому жду серьёзной и бескомпромиссной встречи.
Вдвойне интересно будет посмотреть на «Локомотив», потому что об их подготовке в межсезонье известно очень мало. Это дополнительный интерес к завтрашнему матчу. Думаю, у «Локомотива» есть все шансы. Стоит отметить, что капитаном красно-зелёных будет Игорь Денисов. По большому счёту после травмы Чорлуки вариантов у Юрия Сёмина не было. Денисов — самый возрастной и самый опытный игрок команды, поэтому выбор очевиден», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча „Спартак“ — «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.