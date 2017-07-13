Нигматуллин: первым номером «Локо» будет Гилерме, даже нет почвы для обсуждения

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение, кто в предстоящем сезоне станет первым номером столичной команды.
«Думаю, Медведев будет бороться с Коченковым и Лобанцевым за попадание в заявку на матчи. Он ещё не готов конкурировать с Гилерме на равных. Оборона «Ростова» не перешла в «Локомотив» вслед за Медведевым, поэтому у Никиты не будет такого бонуса. Я работал с Сёминым, давно наблюдаю за его работой.
У него есть один основной вратарь и есть запасной. Он не склонен к вратарской чехарде, потому будет играть Гилерме, он лучше играет на выходах, лучше вводит мяч в игру. Даже нет почвы для обсуждения смены основного вратаря», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.