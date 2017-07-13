Орлов: в новом сезоне от «Зенита» можно ожидать красивой игры и чемпионства

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новичках «Зенита» и перспективах команды в сезоне-2017/18 РФПЛ.
«В новом сезоне от «Зенита» можно ожидать красивой игры и чемпионства. «Зенит» проводит очень мощную PR-кампанию. Сегодня именно про петербуржцев больше всех пишут — о том, кто пришёл в команду, что сказал Манчини. Роберто, кстати, очень словоохотлив, даёт информацию. Клуб очень здорово разгоняет прелюдию к чемпионату, взял двух очень хороших игроков, мечтает найти центрального защитника. Паредес — очень хорошее усиление с перспективой, плюс теперь есть Дриусси в атаке.
Джорджевич ушёл. Ему давали шанс, но он оказался несостоятелен в плане игры в основе. Ему ещё надо расти. Потолок его возможностей мы не знаем, но с Дриусси он, конечно, не может сравниться. Себастьян призывался во вторую сборную Аргентины, забил 17 голов в чемпионате, хорошо видит поле, хорошо себя ощущает в борьбе с защитниками. В общем, это качественное приобретение. Может быть, он выйдет в основе команды уже в Хабаровске», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».