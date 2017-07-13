Сегодня, 13 июля, футболистам московского ЦСКА и тренерскому штабу «армейцев» вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2016/17.
Церемония вручения проходила на стадион «ВЭБ Арена» во время встречи с болельщиками, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. На трибунах находилось более 5 тысяч болельщиков ЦСКА. В награждении принял участие президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в российской Премьер-Лиге, отстав на семь очков от ставшего чемпионом «Спартака».
Игрокам и тренерам ЦСКА вручили серебрянные медали
Фото: Никита Кузин
Игрокам и тренерам ЦСКА вручили серебрянные медали
Фото: Никита Кузин
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