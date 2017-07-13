Бабаев: если не купим игрока уровня Лава, то пусть Чалов будет показывать себя

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно работы «армейцев» на трансферном рынке этим летом.
«Надеемся, что трансферы будут, работа ведётся. В нынешних условиях не просто найти футболиста, способного усилить команду за адекватные деньги. Если не удастся приобрести футболиста уровня Вагнера Лава, то пусть Фёдор Чалов будет показывать себя», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Бабаев: если ЦСКА не найдёт новых игроков, то нашим усилением станут болельщики