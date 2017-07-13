Бабаев: если ЦСКА не найдёт новых игроков, то нашим усилением станут болельщики

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от старта нового сезона российской Премьер-Лиги, а также заявил, что, если команде не удастся приобрести новых футболистов, клуб по-прежнему будет рассчитывать на поддержку со стороны своих болельщиков.
«Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьётся успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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