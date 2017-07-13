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Слуцкий получит от ЦСКА серебряную медаль чемпионата России

13 июля 2017, четверг. 20:46. Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий получит от клуба серебряную медаль чемпионата России сезона-2016/17. Об этом сообщил директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Под руководством Слуцкого ЦСКА начинал прошлый сезон, а в декабре 2016 года специалист оставил пост главного тренера.

ЦСКА возглавил Виктор Гончаренко, под руководством которого «армейцы» заняли второе место в прошлом сезоне РФПЛ.

Слуцкий в июне 2017 года возглавил английский клуб «Халл Сити».

Серебряную медаль получит и сербский полузащитник Зоран Тошич, ушедший из ЦСКА в июле.

Игрокам и тренерам ЦСКА вручили серебрянные медали
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Халл Сити Зоран Тошич Леонид Слуцкий
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13 июля 2017, четверг
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