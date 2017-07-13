Слуцкий получит от ЦСКА серебряную медаль чемпионата России

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий получит от клуба серебряную медаль чемпионата России сезона-2016/17. Об этом сообщил директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Под руководством Слуцкого ЦСКА начинал прошлый сезон, а в декабре 2016 года специалист оставил пост главного тренера.
ЦСКА возглавил Виктор Гончаренко, под руководством которого «армейцы» заняли второе место в прошлом сезоне РФПЛ.
Слуцкий в июне 2017 года возглавил английский клуб «Халл Сити».
Серебряную медаль получит и сербский полузащитник Зоран Тошич, ушедший из ЦСКА в июле.