Геркус – о матче «Локомотива» за Суперкубок России: мы готовы и будем драться!

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по обновлению домашнего стадиона, а также поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком», который состоится 14 июля.
«Больше всего на стадионе» «Локомотив» готов сектор «Юг». Затем будут обновляться «Запад» и «Восток». И «Север» в последнюю очередь. Ещё много планов по внутреннему оборудованию и территории. И на зиму, и на лето. Изменения касаются внешнего вида, звука и света… В чём-то должна интрига оставаться. Два старых табло? Они будут перемещены с главного стадиона на малую спортивную арену.
Суперкубок России? Мы готовы и будем драться! Ждём от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Георгий Телингатер.