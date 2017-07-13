«Эстерсунд» обыграл «Галатасарай» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы шведский «Эстерсунд» на своём поле принимал турецкий «Галатасарай». Встреча проходила на стадионе «Йемткрафт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча шведы провели во втором тайме, а второй гол был забит на второй компенсированной минуте.
Минское «Динамо» на выезде сыграло вничью с македонским клубом «Работнички» (1:1), пропустив гол с пенальти в концовке. Эстонский «Нымме Калью» дома уступил венгерскому «Видеотону» (0:3), «Динамо-Брест» сыграло вничью в Австрии с «Альтахом» (1:1), латвийская «Лиепая» на своём поле проиграла литовской «Судуве» (0:2), кипрский «Аполлон» дома разгромил молдавскую «Зарю» (3:0), а азербайджанская «Габала» в родных стенах сыграла вничью с польской «Ягеллонией».
Результаты остальных первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.