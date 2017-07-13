Д. Алвес: сначала в «Ювентусе» меня не понимали ни на поле, ни за его пределами

Бывший защитник «Ювентуса» Дани Алвес, подписавший контракт с «ПСЖ», рассказал, с каким проблемами столкнулся при адаптации в туринской команде после перехода в этот клуб летом 2016 года.
«Сначала в «Ювентусе» было много неприятностей, поскольку меня не понимали. Как на поле, так и за его пределами. Потребовалось некоторое время, чтобы наладить отношения, после чего появились результаты. Хорошее настроение в раздевалке – это то, что я мог привнести в «Ювентус». Например, в раздевалке нам не разрешали включать музыку, а я не могу жить без неё и без танцев. Я не сумасшедший, который хочет изменить все правила, но мне нравится, когда в команде радостная атмосфера. Поначалу меня воспринимали немного с подозрением. Со временем потихоньку всё становилось лучше, а «Ювентус» провёл хорошую вторую половину сезона», — цитирует Алвеса L’Équipe.