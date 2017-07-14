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Чалоба перешёл из «Челси» в «Уотфорд»

14 июля 2017, пятница. 00:51. Футбол

Полузащитник молодёжной сборной Англии Натаниэл Чалоба перешёл из «Челси» в «Уотфорд». Как сообщает официальный сайт «шмелей», 22-летний футболист подписал пятилетний контракт. Финансовые условия трансфера не разглашаются. В «Уофторде» Чалоба будет выступать под 14-м номером.

Чалоба уже выступал за «Уотфорд», который арендовал его у «Челси» в сезоне-2012/13. После этого молодой хавбек выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест», «Мидлсбро», «Бёрнли», «Рединг» и «Наполи». В прошлом сезоне Чалоба провёл 10 матчей за «Челси» в английской Премьер-лиге.

Источник: Официальный сайт ФК "Уотфорд" Сообщить об ошибке
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Уотфорд Челси Натаниэл Чалоба Трансферы
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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