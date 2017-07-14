Нагатомо: если Спаллетти скажет, что я не нужен ему в «Интере», я уйду

Защитник «Интера» Юто Нагатомо заявил, что может покинуть клуб этим летом, если в его услугах не будет заинтересован новый наставник команды Лучано Спаллетти.
«Это великий тренер с потрясающей харизмой и сильным характером. У него менталитет победителя. Меня поразили его тренировки, на них всегда очень весело.
Если клуб или главный тренер скажут мне, что я больше не нужен, я уйду. Но пока не могу сказать ничего конкретного. Если они по-прежнему на меня рассчитывают, это не может не радовать», — приводит слова Нагатомо Football Italia.
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