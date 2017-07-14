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Защитник «Ювентуса» Бонуччи прибыл в офис «Милана»

14 июля 2017, пятница. 15:23. Футбол

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи находится в шаге от перехода в «Милан». 30-летний футболист уже прибыл в расположение россонери и в ближайшее время подпишет контракт, пишет Football Italia. Итальянские СМИ информируют, что договор будет рассчитан на пять лет, а зарплата Бонуччи составит € 6,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложил «Ювентусу» за защитника € 30 млн, но «старая синьора» готова расстаться с футболистом не дешевле чем € 40 млн.

«Милан», чтобы договориться с «Ювентусом», может включить в сделку 24-летнего защитника Маттиа Де Шильо, которого ранее уже сватали в стан чемпионов Италии.

Видео: как болельщики встретили приезд Бонуччи

Дель Пьеро: новость о возможном переходе Бонуччи в «Милан» выглядела как шутка
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан Ювентус Леонардо Бонуччи Трансферы
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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