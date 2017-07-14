Защитник «Ювентуса» Бонуччи прибыл в офис «Милана»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи находится в шаге от перехода в «Милан». 30-летний футболист уже прибыл в расположение россонери и в ближайшее время подпишет контракт, пишет Football Italia. Итальянские СМИ информируют, что договор будет рассчитан на пять лет, а зарплата Бонуччи составит € 6,5 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Милан» предложил «Ювентусу» за защитника € 30 млн, но «старая синьора» готова расстаться с футболистом не дешевле чем € 40 млн.
«Милан», чтобы договориться с «Ювентусом», может включить в сделку 24-летнего защитника Маттиа Де Шильо, которого ранее уже сватали в стан чемпионов Италии.
Видео: как болельщики встретили приезд Бонуччи