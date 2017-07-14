ЦСКА отправился в Махачкалу на матч с «Анжи» без Игнашевича

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не полетел в Махачкалу на матч первого тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 15 июля. Всего на игру главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко взял 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — ЦСКА. Начало – в 20:00 мск.