«Челси» продлил контракт с Пиазоном и вновь отдал его в аренду «Фулхэму»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Лукасом Пиазоном на два года. При этом 23-летний бразилец продолжит выступать на правах аренды за «Фулхэм».
Пиазон был арендован «Фулхэмом» в январе 2017 года. В 33 матчах в составе «дачников» форвард забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.
Пиазон перешёл в «Челси» в 2012 году из «Сан-Паулу» за € 7,5 млн. За главную команду синих он провёл три матча.
До перехода в «Фулхэм» нападающий выступал на правах аренды за «Малагу», «Витесс», «Айнтрахт» Ф и «Рединг».