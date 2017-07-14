Болельщики «Спартака» перед началом матча с «Локомотивом» за Суперкубок России вывесили огромный баннер с надписью «Нам нужен пятый элемент славных побед» с изображением трофеев за победы в чемпионате и Кубке СССР, а также в чемпионате и Кубке России. Рядом с ними располагался портрет директора музея «Спартака» Алексея Матвеева, который в комментарии «Чемпионату» поделился мыслями об акции фанатов.
«Я заранее не знал, что планируется. Спасибо болельщикам. Главное, чтобы команда взяла этот трофей, которого не было ни в российские, ни в союзные времена», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Директор музея «Спартака»: не знал, что фанаты планируют вывесить такой баннер
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».