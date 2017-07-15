Федун: «Спартак» уже освободил место в музее для трофея

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1, доп. время) в матче за Суперкубок России.
«Очередной трофей — это всегда хорошо. Самое главное, что это первый Суперкубок в истории „Спартака“. Коллекция музея пополнится экспонатом, которого никогда не было, — это очень важно. У меня это был четвёртый финал, до этого три были неудачные, все они были разные. Поэтому рады. Конечно, уже освободили место под кубок», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Видео, посвящённое церемонии награждения «Спартака», можно посмотреть на «Чемпионате».