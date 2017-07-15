Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы» на матч первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Кутин, Дугалич, Галиулин, Кашчелан, Карницкий, Заболотный, Марков, Мелкадзе.
Запасные: Опарин, Сухарев, Буйволов, Дудиев, Абазов, Мухаметшин, Альшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвальо.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Засеев, Пауревич, Обляков, Фатай, Игбун.
Запасные: Шелия, Никитин, Йокич, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Ванек, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Уфа». Начало — в 17:30 мск.