Мутко: не пойму, в каком моменте судья решил исход Суперкубка, просто играйте

Президент РФС и вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко высказался о работе арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1 ДВ). Самым обсуждаемым стал эпизод во втором тайме — со столкновением нападающего красно-белых Луиса Адриано и полузащитника красно-зелёных Дмитрия Тарасова.
«В целом, считаю, судья ничем игру не испортил – его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так всё время судит. Были «качели» все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте.
Все сослагательные вещи – «если бы, то игра сложилась вот так» – к футболу неприменимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь. Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели – футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами.
Матч длится 120 минут, при чём здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле – старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус», – цитирует Мутко ТАСС.