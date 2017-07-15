Парфёнов: в РФПЛ можно и нужно играть, у «Тосно» всё получится

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче первого тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).
«Уступили в том, что соперник использовал свою возможность, а мы — нет. Тем и отличается эта лига, что здесь всё чуть-чуть быстрее, концентрацию нельзя терять ни на секунду. Был безобидный эпизод, но мы в нём получили мяч в свои ворота. Первый блин получился комом. Но тут можно и нужно играть. Думаю, у нас всё получится.
Что касается соперника, то «Уфа» — вязкая команда, её насыщенную оборону тяжело вскрывать», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»