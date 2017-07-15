Семак: Сысуев забил первым касанием — это мастерство футболиста

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в выездном матче 1-го тура РФПЛ и победный гол полузащитника команды Дмитрия Сысуева.
«Качеством игры недовольны. Но игры бывают разные: когда-то получается, когда-то — нет. Не лучшая наша игра.
Обе команды достаточно надёжно сыграли в обороне. Пять голевых на двоих за всю игру — этого мало. Будем прибавлять и работать над ошибками. С положительным результатом в любом случае легче.
Дмитрий Сысуев забил первым касанием? Это мастерство футболиста, Сысуев забил замечательный гол, надо порадоваться за него», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.