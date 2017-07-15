Семак: «Уфа» в матче со «Спартаком» будет играть на победу

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы над «Тосно» (1:0) в матче первого тура нового сезона российской Премьер-Лиги поделился ожиданиями от встречи с действующим чемпионом страны «Спартаком» во втором туре.
«Играем с чемпионом. Каждый игрок нашей команды будет выкладываться на сто процентов. А задача прежняя — играть на победу. Что мы и будем делать», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Игра «Уфа» — «Спартак» пройдёт 23 июля, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.
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