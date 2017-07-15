«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в матче второго тура ФНЛ. Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голами отличились Дмитрий Каюмов и Артём Сердюк, за гостей забивали Михаил Земсков и Эдуард Булия.
Стоит отметить, что в первом тайме матч приостанавливался из-за сильного града. На 16-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу хозяев судья остановил игру, и команды покинули поле. Делегат и инспектор матч приняли решение о возобновлении матча только спустя 17 минут. На тот момент над стадионом продолжал идти дождь, но его интенсивность снизилась.