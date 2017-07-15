Галиулин: ожидали, что на первый матч «Тосно» в РФПЛ придёт больше зрителей

Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в первом туре нового сезона РФПЛ.
«Мы выходили играть на победу, но, к сожалению, не получилось. В первом тайме хороший момент у Заболотного был – забей он, игра пошла бы по-другому. Вообще, много моментов у нас было, стандарты были, но реализация нас подвела. У соперника – противоположная ситуация: моментов мало, но один они довели до конца. Вот главная причина итогового результата.
Сегодняшняя игра была праздником для нас. Но в таких ситуациях важно, чтобы эмоции не захлестнули тебя с головой. Считаю, у нас получилось подойти к игре с холодной головой. Мы хорошо выступили.
Во втором тайме нас немного надломил пропущенный гол, и какое-то время мы пребывали в шоковом состоянии. Начали суетиться, спешить, бежать вперёд, из-за чего многое не получалось. Однако мы перехватили инициативу и могли сравнять счёт. До гола мы тоже владели преимуществом, так что «Уфа» ничего нового нам не показала.
Все понимали, что в РФПЛ уровень на порядок выше, чем в ФНЛ, и надо ему соответствовать. Никто не испытывал иллюзий, мы знали, что будет тяжело. Лично я это в «Уфе» прошёл, когда мы только вышли в Премьер-Лигу. Было очень сложно, но хорошая атмосфера в коллективе и грамотное руководство помогли команде. Всё это есть и в «Тосно», поэтому, уверен, команда будет прогрессировать и решит задачу.
Количество зрителей (на игру на «Петровский» пришли 4053 болельщика. — Прим. «Чемпионата»)? Мы ожидали большего, но, с другой стороны, мы должны завоёвывать интерес новых зрителей игрой и результатом. Понятно, мы команда из Ленинградской области и кому-то, наверное, трудно сюда добираться. Но мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы трибуны заполнялись ещё больше. А тем, кто пришёл сегодня, хочу сказать огромное спасибо за поддержку, она чувствовалась", — цитирует Галиулина сайт «Тосно».