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ЦСКА начал сезон с выездной победы над «Анжи»

15 июля 2017, суббота. 21:53. Футбол

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».

На 21-й минуте Витиньо с углового сделал нацеленную подачу в сторону Виктора Васина, который переборол нескольких оппонентов и в высоком прыжке ударом головой расстрелял ворота Алексея Солосина. В начале второй половины игры Александр Головин получил передачу у штрафной и обводящим ударом застал голкипера врасплох.

На 64-й минуте «Анжи» отыграл один мяч — Павел Яковлев сделал прострельную передачу на Хасана Мамтова, который отдал мяч на Ивана Маркелова, а тот сумел нанести точный и голевой удар. Впрочем, спустя 15 минут ЦСКА гарантировал себе победу, забив третий гол — Бибрас Натхо реализовал пенальти, который сам и заработал.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 20:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 – Васин – 21, 0:2 – Головин – 49, 1:2 – Маркелов – 64, 1:3 – Натхо – 79 (пен)

Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Васин забил первый в карьере гол за ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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