ЦСКА начал сезон с выездной победы над «Анжи»

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».
На 21-й минуте Витиньо с углового сделал нацеленную подачу в сторону Виктора Васина, который переборол нескольких оппонентов и в высоком прыжке ударом головой расстрелял ворота Алексея Солосина. В начале второй половины игры Александр Головин получил передачу у штрафной и обводящим ударом застал голкипера врасплох.
На 64-й минуте «Анжи» отыграл один мяч — Павел Яковлев сделал прострельную передачу на Хасана Мамтова, который отдал мяч на Ивана Маркелова, а тот сумел нанести точный и голевой удар. Впрочем, спустя 15 минут ЦСКА гарантировал себе победу, забив третий гол — Бибрас Натхо реализовал пенальти, который сам и заработал.
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