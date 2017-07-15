«Сибирь» прилетела на матч с «Балтикой» с 16 игроками по вине авиакомпании

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал ничью в гостевом матче 2-го тура ФНЛ с «Балтикой» (0:0), а также объяснил, почему в запасе у его команды было только пятеро игроков.
«С одной стороны я доволен итогом матча. Мы набрали первое очко в первенстве, да ещё и на выезде. С другой стороны – имели численное преимущество в одного игрока, поэтому хотелось бы большего. Тем более, в концовке упустили два явно голевых момента. Реализация моментов – наша беда. В предыдущей игре со «Спартаком-2» четыре 100-процентных момента не реализовали. Сейчас вообще возможны любые результаты. 7-8 туров команды будут вкатываться в сезон.
Почему в протоколе у нас было всего пять запасных? По вине авиакомпании. Должны были вылететь одним рейсом, но авиакомпания его неожиданно поменяла, и билетов хватило только на 16 игроков.
Какая задача у «Сибири» в этом сезоне? Выступить лучше, чем в прошлом, когда мы заняли 15 место. Что касается того, полностью ли укомплектована моя команда, то нет. Мы ждём ещё двух новичков, их фамилии не буду называть. Проведённой селекцией я доволен», — цитирует Кирсанова пресс-служба ФНЛ.