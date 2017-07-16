«Анжи» — ЦСКА — 1:3. Видеообзор матча

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».
На 21-й минуте счёт в матче с передачи Витиньо открыл Виктор Васин. В начале второй половины игры Александр Головин удвоил преимущество «армейцев». На 64-й минуте «Анжи» отыграл один мяч усилиями Ивана Маркелова, но спустя 15 минут ЦСКА гарантировал себе победу, забив третий гол — Бибрас Натхо реализовал пенальти, который сам и заработал.
Видео можно посмотреть на канале «Анжи» в YouTube.
ЦСКА начал сезон с выездной победы над «Анжи»