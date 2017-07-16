«Халл» объявил о переходе Хаддлстоуна из команды Слуцкого в «Дерби Каунти»

Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун продолжит карьеру в клубе «Дерби Каунти», сообщает пресс-служба «тигров». Новая команда 30-летнего футболиста согласилась заплатить за него сумму отступных, которая была прописана в контракте. О подробных деталях трансфера пока не сообщается.
«Мы недавно встречались с представителями Тома, чтобы обсудить подписание нового долгосрочного контракта на улучшенных условиях. Это случилось ещё до того, как получили по нему предложение от «Дерби Каунти». Хотели удержать его в клубе, однако окончательное решение оставалось за игроком и его представителями. Конечно, мы разочарованы его решением. Тем не менее, мы продолжим работать над приобретением новых игроков. Ожидаем пополнения уже в начале следующей недели», — сказал вице-президент «Халла» Эхаб Аллам.
Ранее на этой неделе Хаддлстоун положительно отзывался о работе под руководством нового главного тренера «Халл Сити» россиянина Леонида Слуцкого.