8 человек погибло в результате крушения стены стадиона в Сенегале

В столице Сенегала Дакаре во время финального матча Кубка страны произошёл обвал стены стадиона «Демба-Диоп», сообщает ВВС.
«Стад де Мбур» в дополнительное время поразил ворота «Юнион Спортив Уакам» и выиграл со счётом 2:1. После финального свистка на трибунах начались столкновения между соперничающими фанатами и полицией.
Сотрудники правопорядка использовали слезоточивый газ, что привело к панике среди болельщиков. В этот момент одна из стен стадиона не выдержала и рухнула. Погибло как минимум восемь человек, многие получили ранения.