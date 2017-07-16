«Вольфсбург» заинтересован в услугах Лихтштайнера

Немецкий «Вольфсбург» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Штефану Лихтштайнеру, сообщает Sky Sport Italia.
Швейцарец прошлым летом был близок к переходу в «Интер», но остался в Турине и продлил соглашение с клубом. Контракт 33-летнего футболиста со «старой синьорой» истекает летом 2018 года.
Штефан выступает за «Ювентус» начиная с сезона-2011/12. За это время швейцарец 6 раз подряд становился чемпионом Италии.
В минувшем сезоне Лихтштайнер провёл 26 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Отмечается, что «Вольфсбург» обратился к переговорам по Лихтштайнеру после того, как не сумел приобрести у «Милана» Сусо.