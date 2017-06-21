«Интер» и «Шальке» готовы побороться за Лихтштайнера

Миланский «Интер» и гельзенкирхенский «Шальке-04» претендуют на защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера, утверждает TMW. Контракт 33-летнего футболиста со «старой синьорой» истекает летом 2018 года. Несмотря на то что туринцы могут потерять Дани Алвеса, они готовы рассмотреть предложения и по Лихтштайнеру.
Штефан выступает за «Ювентус» начиная с сезона-2011/12. За это время швейцарец 6 раз подряд становился чемпионом Италии.
В минувшем сезоне Лихтштайнер провёл 26 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Дани Алвес может расторгнуть контракт с «Ювентусом»