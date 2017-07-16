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Моуринью: в «МЮ» не видят причин, по которым Роналду может уйти из «Реала»

16 июля 2017, воскресенье. 10:47. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что манкунианцы не думали о возвращении нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Реал».

«Мы никогда не задумывались об этом, потому что он крайне важный игрок для своего клуба. Клуба, обладающего большой экономической мощью. Мы не видим причин, по которым Роналду может уйти из „Реала“. Я не собираюсь заставлять свой клуб тратить время на игроков, которые не хотят менять клуб», — цитирует Моуринью Goal.

В июне появились слухи о том, что португалец недоволен расследованием испанской прокуратуры, которая обвинила его в неуплате налогов, поэтому рассматривает возможность уйти из «Реала».

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Жозе Моуринью Криштиану Роналду
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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