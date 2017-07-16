Невилл: Матич — именно то, что сейчас нужно «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал информацию о заинтересованности манкунианцев в переходе полузащитника «Челси» Неманьи Матича.
«Кэррик продлил контракт с „МЮ“ на год, но он уже не может играть все матчи подряд без потери в качестве. Поэтому „МЮ“ нужен ещё один игрок, который сможет делать ту же работу.
«МЮ» продал Шнейдерлена, Швайнштайгер тоже ушёл. Им нужна замена, потому я и говорю, что «МЮ» необходим хороший игрок в центре поля. Матич — именно то, что нужно. Он сможет делать всё то, что будет требовать Моуринью", — цитирует Невилла Sky Sports.
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