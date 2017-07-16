Фассоне: было бы неплохо приобрести кого-то из трио Белотти-Мората-Обамейянг

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне ответил на вопрос о возможной покупке нападающего.
«Многие имена были упомянуты в трансферных слухах, СМИ связывают наш клуб очень сильными форвардами. Было бы неплохо приобрести кого-то из трио Белотти-Мората-Обамейянг. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы можем обратиться и к кандидатуре игрока, которого СМИ пока не связывали с „Миланом“.
Мы всё ещё думаем об этом, но очевидно, что нам нужно найти какой-то вариант по этой позиции», — сказал Фассоне в эфире Mediaset Premium.
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