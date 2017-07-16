ЦСКА остался единственной командой, начинавшей все 17 сезонов РФПЛ без поражений

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла 15 июля в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».
Как сообщает официальный сайт ЦСКА, красно-синие остаются единственной командой, начинавшей все 17 сезонов в рамках РФПЛ без поражения в первом туре.
Полузащитник Алан Дзагоев, отыгравший с «Анжи» 64 минуты, 24-й матч подряд не проигрывает в чемпионатах России, догнав Дениса Попова (24 матча в 2001-2002 годах). Рекордсменом ЦСКА же является Дейвидас Шемберас (29 матчей в 2010-2011 годах).
Кроме того, голкипер Игорь Акинфеев отыграл 370-й матч в чемпионате России, что позволило ему обойти Дейвидаса Шембераса (369) и войти в десятку игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в ЧР.