Васин: хотелось побыстрее забить первый гол за ЦСКА, чтобы закрыть эту тему

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал гостевую победу над «Анжи» (3:1) в матче 1-го тура РФПЛ, а также свой первый гол в составе команды, за которую он с перерывами на аренды выступает с 2011 года.
«Отлично начали матч, контролировали игру, высоко прессинговали, при потере сразу забирали мяч себе. Забили довольно быстрый гол. Во втором тайме забили снова. Могли и более легко закончить, но пропустили гол, и у «Анжи» случился эмоциональный подъём, они начали поддавливать. Но мы забили третий, и на этом игра закончилась.
С «Анжи» на выезде всегда непросто играть. Что касается моего быстрого гола… Хорошая подача пошла от Витиньо. Оборона «Анжи» играла зонально, не персонально. Повезло, что мяч пошёл именно в ту точку, где я оказался. На встрече с болельщиками я пообещал вскоре забить за клуб первый гол? Хотелось побыстрее забить, чтобы закрыть эту тему. Дальше буду стараться забить ещё. Когда ждать гола не головой, а ногой? Впереди 29 туров, время есть! Пацаны в команде особо не «травили» по поводу отсутствия голов. А Михалыч (главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Прим. «Чемпионата»), конечно, напоминал об этом довольно часто.
Физически чувствовал себя хорошо в матче с «Анжи». Остальные тоже, но погода была жаркой, поле довольно специфическое. Визуально выглядели хорошо. Первая игра всегда немного сумбурная. Были некоторые моменты, которым надо уделить внимание, особенно в обороне. В атаке было много шансов. Забили три, но могли и больше», — цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.